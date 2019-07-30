03 Ağustos 2019, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep'e yıldız golcü

Gazişehir Gaziantep'e yıldız golcü
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 30.07.2019

ekiplerinden , yıldız golcü ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli futbolcu, yakın zamanda 'ye gelecek.

'in yeni ekiplerinden , 'yi renklerine bağlıyor. Gaziantep ekibi, yıldız golcüyle prensip anlaşmasına vardı.

Küçük pürüzlerin kaldığı transferin resmileşmesinin ardından, tecrübeli futbolcu kısa süre içinde 'ye gelecek.

Bony'nin adı daha önce bir çok Türk takımıyla anılmıştı. İngiliz devi 'de de forma giyen Wilfried Bony'nin bonservisi, 'deydi..

Sezon sonu sözleşmesi biten 30 yaşındaki forvetin bonservisi şu an elinde bulunuyor.

Geçen sezonu Swensea City ile ekibi El Arabi'de 7'şer maça çıkarak kapatan Bony, 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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