Gazişehir Gaziantep'e yıldız golcü
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yıldız golcü Wilfried Bony ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli futbolcu, yakın zamanda Türkiye'ye gelecek.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Wilfried Bony'yi renklerine bağlıyor. Gaziantep ekibi, yıldız golcüyle prensip anlaşmasına vardı.
Küçük pürüzlerin kaldığı transferin resmileşmesinin ardından, tecrübeli futbolcu kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.
Bony'nin adı daha önce bir çok Türk takımıyla anılmıştı. İngiliz devi Manchester City'de de forma giyen Wilfried Bony'nin bonservisi, Swensea City'deydi..
Sezon sonu sözleşmesi biten 30 yaşındaki forvetin bonservisi şu an elinde bulunuyor.
Geçen sezonu Swensea City ile Katar Ligi ekibi El Arabi'de 7'şer maça çıkarak kapatan Bony, 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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