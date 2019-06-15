20 Eylül 2019, Cuma
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Gazişehir’den Umut atağı
Giriş Tarihi: 15.06.2019
Sumudica'yı takımın başına geçiren Gazişehir Gaziantep, transfer girişimlerine de start verdi.
Kırmızı-siyahlı ekibin, Kayserispor'la sözleşmesi sona eren Umut Bulut'u bitirme noktasına geldiği öğrenildi. 750 bin euro önerilen 36 yaşındaki forvetle kısa süre içerisinde 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
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