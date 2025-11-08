Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK evinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep FK maçın henüz 2. dakikasında Mohamed Bayo ile öne geçti. İlk yarı sona ermeden konuk ekipte Ali Sowe 29. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıya ev sahibinin Fransız yıldızı Kevin Rodrigues damga vurdu. Yıldız oyuncu 59. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi. Mücadelenin 74. dakikasında ise harika bir gole imza attı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 19 yaptı. Çaykur Rizespor ise 14 puana yükseldi.