Trendyol Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Gaziantep FK karşılaşmasında sol üst çene kemiğinde kırık tespit edilen Tayyip Talha Sanuç, ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün, geçtiğimiz hafta oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında rakibinin müdahalesiyle sol üst çene kemiğinde kırık tespit edilen başarılı futbolcularımızdan Tayyip Talha Sanuç, bugün ameliyat olmuştur. Futbolcumuz, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tayyip Talha Sanuç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.