10 Temmuz 2021, Cumartesi

GAZİANTEP FK

Son dakika spor haberi: Gaziantep Başkanı Cevdet Akınal'dan transfer sözleri!

Gaziantep Başkanı Cevdet Akınal'dan transfer sözleri!
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, takıma bir sol bek katılacağını açıkladı. Transfere yoğun mesai harcadıklarını belirten Akınal, "Transferler devam ediyor. Bir santrafor alacağız. Sol bek yarın akşam geliyor. Hayırlısıyla o işi de bitiriyoruz." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

Akınal, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da gerçekleştirilen kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfere yoğun mesai harcadıklarını belirten Akınal, "Transferler devam ediyor. Bir santrafor alacağız. Sol bek yarın akşam geliyor. Hayırlısıyla o işi de bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampın gayet iyi gittiğini ve 15 gün daha burada çalışmalara devam edeceklerini belirten Akınal, "İlk başta Gaziantep'te hazırlandık, şimdi Bolu'ya geldik. 15 gün buradayız, 13 gün Avusturya'ya gideceğiz. Oraya gitmenin en büyük amacı Avrupa takımlarıyla maç yapıp, takımın gücünü görmek." değerlendirmesinde bulundu.

"EROL (BULUT) HOCA İLE ANLAŞTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Cevdet Akınal, teknik direktör Erol Bulut ile anlaşmış olmaktan duyduklarını mutluluğu dile getirdi.

Tecrübeli teknik adama güvendiklerini vurgulayan Akınal, "Biz Erol (Bulut) hocayı güvendiğimiz ve tecrübesine inanarak tercih ettik. Geldi, kırmadı bizi hiç. Takımımızı incelemiş halde geldi. İlk gün konuştuk, 'Bir hafta sonra geleyim.' dedi. 'Otur 1 gün daha kal, bu işi bitireceğiz.' dedik. İki günde hallettik. Erol hocayla anlaştığımız için mutluyuz. Şehir olarak da mutluyuz. Bize iyi şeyler katacaktır." ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimiz üst sıralar ve Avrupa'ya gitmek. Türkiye Kupası hedefimiz de var." diyen Akınal, "Başkanlık zor, kolay değil. Ancak ben memleketimi sevdiğim için bu görevi kabul ettim. Arkadaşlarımız iyi. Bizim Gaziantep'in en büyük özelliği, bütün şehir arkamızda. Valimiz, belediye başkanlarımız yanımızda ve bizle beraber. İnşallah Gaziantep çok daha iyi olacak. Çok acelemiz yok, yavaş yavaş gidiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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