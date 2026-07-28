Tutto Mercato: "Kevin De Bruyne, Galatasaray'ın transfer gündemine girdi. İstanbul temsilcisi, Belçikalı orta sahayı kadrosunun kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak ideal isim olarak görüyor ve hem oyuncu hem de Napoli için önemli bir teklif hazırlığında. Ancak transfer süreci, kadro planlamasıyla da yakından bağlantılı. Galatasaray'ın kadrosunda yalnızca bir tecrübeli oyuncu için boş kontenjan bulunuyor ve yönetim bu hakkı nasıl kullanacağı konusunda değerlendirmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin planı ise, Manchester City'nin eski yıldızını transfere ikna edebilmek için yüksek maaş içeren iki yıllık bir sözleşme teklif etmek."