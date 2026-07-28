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Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 01:13
Beşiktaş Salah'ın alternatifini İtalya'da buldu! Beşiktaş Salah'ın alternatifini İtalya'da buldu! 01:13
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Yıldırım'dan o teklife jet hızında ret! Yıldırım'dan o teklife jet hızında ret! 01:13
G.Saray'ı transferde kızdıran gelişme! G.Saray'ı transferde kızdıran gelişme! 01:13
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Musiala gerçekleri ortaya çıktı! G.Saray'ın yalanlamasının sebebi...
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