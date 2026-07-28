Türkiye'de bir kez daha sınırları zorlayan G.Saray, Victor Osimhen'in ardından inanılmaz bir transferin daha peşine düştü. Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Bayern Münih'in 23 yaşındaki orta sahası Jamal Muisala, G.Saray'ın gündeminden düşmüyor.
Önceki gün G.Saray yönetimi, oyuncu ile anlaşıldığı haberlerini yalanladı ancak görüşmeleri yalanlamadı. Çünkü sarı-kırmızılılar ile hem oyuncu hem de kulübü Bayern Münih arasında temaslar devam ediyor.
Bayern Münih'in Saibari transferinin yanı sıra bu bölgede Karl da bulunuyor. Ağır bir sakatlıktan çıkan Musiala'nın eskisi gibi 10 numaralı bölgede forma şansı bulması kolay gözükmüyor.
Bu nedenle 1 seneliğine satın alma opsiyonu olmadan Musiala'nın kiralanma ihtimali bulunuyor. Ancak bu durumun netleşmesi ağustos ayının ortasını, hatta sonunu bulabilir.
Fotomaç'ın haberine göre, eğer Alman ekibi, Musiala'yı kiralamaya karar verirse, oyuncunun 25+5 milyon euro'luk maaşının tamamı karşılanacak.
216 GÜN OYNAMADI 23 yaşındaki Musiala'nın yolunun Türkiye'ye düşme ihtimalindeki en önemli nokta geçen sezon yaşadığı sakatlık olabilir. Tam 216 gün sahalardan uzak kalan genç futbolcu tamamen iyileşti ancak eski formuna kavuşması için düzenli olarak forma giymesi gerekiyor.
SANE-İLKAY BASTIRIYOR Jamal Musiala'nın olası bir G.Saray tercihinde takımdaki iki ismin de önemli etkisi olacak. Hem Bayern Münih hem de Almanya Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Sane, Musiala ile görüşmeye hazır. Ayrıca İlkay Gündoğan'ın varlığı da Musiala için büyük önem taşıyor.
OKTAY ERCAN UĞRAŞIYOR Belçika ekibi Westerlo'nun da sahibi olan iş adamı Oktay Ercan, Jamal Musiala transferini bizzat yürüten isim.
Geçmiş senelerde gerçekleştirilen transferlerde de maddi desteklerde bulunan Ercan'ın başkan Dursun Özbek ile temasta bulunarak Musiala'yı getirmeye çalıştığı öğrenildi.
Transfer gerçekleşirse oyuncunun maaşının bir kısmını Ercan sponsorluklarla karşılayacak.