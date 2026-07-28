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Galatasaray'dan Musiala bombası! Transfer yalanlanmıştı ancak... 10 numara transferi için dört koldan çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala için temaslarını sürdürüyor. İşte transferde son durum... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri







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Türkiye'de bir kez daha sınırları zorlayan G.Saray, Victor Osimhen'in ardından inanılmaz bir transferin daha peşine düştü. Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Bayern Münih'in 23 yaşındaki orta sahası Jamal Muisala, G.Saray'ın gündeminden düşmüyor.

Önceki gün G.Saray yönetimi, oyuncu ile anlaşıldığı haberlerini yalanladı ancak görüşmeleri yalanlamadı. Çünkü sarı-kırmızılılar ile hem oyuncu hem de kulübü Bayern Münih arasında temaslar devam ediyor.