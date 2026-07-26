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Beşiktaş'ta Nunez gelişmesi! Beşiktaş'ta Nunez gelişmesi! 10:38
G.Saray'ın 10 numara transferinde düğüm çözülüyor! G.Saray'ın 10 numara transferinde düğüm çözülüyor! 09:55
Leao'dan Fenerbahçe paylaşımına cevap! Leao'dan Fenerbahçe paylaşımına cevap! 00:58
"O oyuncu için F.Bahçe'ye teklif yaptık!" "O oyuncu için F.Bahçe'ye teklif yaptık!" 00:58
Bankadan Osimhen'e ihtar çekildi! Bankadan Osimhen'e ihtar çekildi! 00:58
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık kapıda! F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık kapıda! 00:58
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Bremer'den Galatasaray'a transfer yanıtı! Bremer'den Galatasaray'a transfer yanıtı! 00:58
Özbek'in transfer planı: Bir Osimhen operasyonu daha! Özbek'in transfer planı: Bir Osimhen operasyonu daha! 00:58
F.Bahçe'de sıcak gelişme: 'Suudi Arabistan'ı reddetti' F.Bahçe'de sıcak gelişme: 'Suudi Arabistan'ı reddetti' 00:57
"Bruno Fernandes G.Saray'a gelmek istiyor!" "Bruno Fernandes G.Saray'a gelmek istiyor!" 00:57
Salah'ın arkasına Bakayoko! Salah'ın arkasına Bakayoko! 00:57
Watkins'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! Watkins'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! 00:57
G.Saray'ın 10 numara transferinde düğüm çözülüyor!
G.Saray'da Kevin de Bruyne sesleri!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 25 Temmuz
Süper Loto sonuçları açıklandı! (23 Temmuz)