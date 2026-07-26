Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızı için dev teklif: 10 numara transferinde düğüm çözülüyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | 10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da; Bruno Fernandes, Jamal Musiala ve Phil Foden gibi dünya yıldızlarının isimleri gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılıların bu bölgeye yapacağı takviyeyle ilgili dış basından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre Cimbom, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adından söz ettiren yıldız oyuncu için dev bir teklif hazırlığında. İşte transferde öne çıkan detaylar... | GS Spor haberi