Musiala gerçekleri ortaya çıktı! Galatasaray'ın yalanlamasının sebebi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Alman yıldız Jamal Musiala ile anlaşma sağladığı iddia edilmiş ancak sarı-kırmızılılar transferi jet hızıyla yalanlamıştı. Cimbom'un Musiala transferini yalanlama sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 28.07.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 10:46
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da Jamal Musiala transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların Bayern Münih forması giyen Alman 10 numara ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
Ancak Galatasaray, yaptığı açıklamada Musiala iddialarını yalanladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın, Almanların yıldız 10 numarası Jamal Musiala'nın transferini yalanlasa da bu operasyonu büyük gizlilik içinde yürüttüğü belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, transferi yalanladı. Ancak gerçek çok farklıydı.
Galatasaray, Musiala'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladı.
Transferde aracı olarak İlkay Gündoğan ve Leroy Sane görev aldı.
Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, iki yıldız aracılığıyla görüşmelerini sürdürürken transfer medyaya sızdı. Bunun üzerine Galatasaray transferi yalanladı.
Şu anki süreç transfer sürecine göre transfer ne bitme aşamasında ne de tamamen rafa kalkma sürecinde...
Bayern Münih altyapısından yetişen ve 2020 yılında güncel piyasa değeri 1 milyon euro alan Jamal Musiala'nın şimdiki değeri ise 100 milyon euro.
Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Musiala, 46 kez Alman Milli Takımı'nda forma giydi ve 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 24 karşılaşmada görev alan genç yıldız, 5 gol atarken 6 da asist yaptı.