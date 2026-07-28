Fenerbahçe'den Archie Brown kararı! Bonservis bedeli...
Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Archie Brown için yönetim kararını verdi. Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcunun geleceğine ilişkin dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.07.2026 11:02
Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynanacak olan rövanş maçının hazırlıkları sürüyor.
Kanarya bu kritik maçtan avantajlı bir skorla ayrılarak turu geçmek istiyor.
Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın hazırlıkları sürerken diğer yandan yönetim transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.