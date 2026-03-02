Şiddetli pres sonucu kazandığı toplar sebebiyle Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde ağları 14 kez havalandıran Galatasaray, 187 kulüp içinde Avrupa’nın en iyi 2. takımı oldu. Zirvede 17 golle Paris Saint-Germain var.

Şampiyonlar Ligi dönüşünde sahasında Alanyaspor'u mağlup eden Galatasaray, Aslantepe'deki yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. Okan Buruk'un öğrencileri, Akdeniz temsilcisini özellikle ön alan baskısıyla hataya zorladı. Sezon başından bu yana rakiplerin oyun kurulumunu agresif presle bozan sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen başta olmak üzere Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Lucas Torreira bu planın en kritik parçaları olarak öne çıkıyor.

İkinci ve üçüncü bölgede kurduğu yoğun baskının karşılığını alan Cimbom, ligde açık ara zirvede yer alırken Avrupa'da da dikkat çekiyor. Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 34 maçta 74 gol üretirken bunların 14'ünü ön alan presi sonucu buldu ve 187 takım arasında Avrupa'nın en iyi ikinci ekibi oldu. Bu alanda yalnızca Paris Saint-Germain (17) sarı-kırmızılıların önünde yer alırken; Real Madrid ve Barcelona'ya 4, PSV ile Bayern Münih'e ise 5 gol fark attı.