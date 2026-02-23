Haberler

Haberler Haberleri

Canlı altın kuru takibi: 23 Şubat 2026 Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar?

Canlı altın kuru takibi: 23 Şubat 2026 Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, piyasaları yakından izleyen yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Güvenli liman olarak görülen altına yönelen vatandaşlar, “Altın bugün kaç TL?” sorusuna yanıt ararken gramdan çeyreğe, yarımdan tam altına kadar tüm kalemlerdeki anlık rakamları dikkatle takip ediyor. 23 Şubat itibarıyla oluşan fiyat tablosu, hem küresel piyasalardaki gelişmelerden hem de döviz kurundaki hareketlerden etkilenmiş durumda. İşte 23 Şubat güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durumun özeti…

A Spor

Giriş Tarihi: 25.01.2026 06:41

Paylaş





ABONE OL

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın almak ya da satmak isteyenler için 23 Şubat 2026 canlı altın kuru takibi büyük önem taşıyor. Özellikle haftanın ilk işlem gününde piyasaların nasıl bir yön izleyeceği merak edilirken, yatırımcılar ve vatandaşlar Kapalı Çarşı'daki anlık fiyat hareketlerini yakından izliyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki değişim ve dolar/TL kurundaki dalgalanmalar, iç piyasada altın fiyatlarına doğrudan yansıyor. "Gram altın bugün kaç lira?", "Kapalı Çarşı'da çeyrek altın ne kadar?", "Cumhuriyet altını kaç TL oldu?" gibi sorular arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor. Düğün sezonu yaklaşırken takı amaçlı altın almak isteyenler de fiyatları yakından takip ediyor.

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.281,57 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.282,65 TL

23 ŞUBAT PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,82 (Alış) - 43,84 (Satış)

◼EURO: 51,83 (Alış) - 51,88 (Satış)

◼STERLİN: 59,27 (Alış) - 59,31 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 28,4 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 28,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 7 milyon 350 bin lira oldu. mBorsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,76, bileşik getirisi yüzde 36,60 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6577, satışta 43,8326 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6607, satışta 43,8357 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3504 ve dolar/yen paritesi 154,881 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 düşüşle 71,1 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (23 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 7.281,57₺

▶Gram Altın Satış: 7.282,65₺

▶Çeyrek Altın Alış: 12.198,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 12.338,00₺

▶Yarım Altın Alış: 24.397,00₺

▶Yarım Altın Satış: 24.661,00₺

▶Tam Altın Alış: 47.378,11₺

▶Tam Altın Satış: 48.345,87₺

▶Ata Altın Alış: 48.858,68₺

▶Ata Altın Satış: 50.125,47₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.746,00₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.795,29₺

▶Gümüş Alış: 123,29₺

▶Gümüş Satış: 123,42₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 23 Şubat Pazartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN