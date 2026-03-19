Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre Eray Yazgan, Noa Lang'in sakatlandığı pozisyon sonrası UEFA'ya tazminat davası açacaklarını ifade etti.

Eray Yazgan yaptığı açıklamada "Maç sonrasında UEFA temsilcilerine konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz." dedi.