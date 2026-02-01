Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Noa Lang, maç sonrası konuştu.

Galibiyeti değerlendiren Hollandalı oyuncu, "Galatasaray'ı biliyordum, daha önceden İstanbul'da yaşadım. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Galatasaray gibi bir takım sizi istediği zaman, ilk önce bir onur duyarsınız zaten. 2-3 hafta önce kararımı direkt vermiştim. Çok mutluyum burada olduğum için. Sadece bir tane antrenmana çıkabildim, o da cuma günüydü. Takıma adapte oluyorum. İlk maç için iyiydi ama daha fit olacağım. Şu anda biraz daha yorgundum, ayak bileğimde küçük bir rahatsızlık yaşadım. Çok daha iyisini yapacağız, daha iyisi gelecek ileride." ifadelerini kullandı.