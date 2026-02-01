Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'u evinde 4-0 mağlup eden Galatasaray'da maçın 3. golünü kaydeden Gabriel Sara maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı oyuncu, "Çok iyi bir maçtı. İyi kontrol ettik, odaklandık. Takımın performansından çok gurur duyuyorum. İki tane üst düzey santrfor, Osimhen ve Icardi, gol sayısında onların hemen arkasından gelsem de çok mutlu olurum. Çok iyi oynarken de gol atamadığım oldu. Bu futbol, olabiliyor böyle şeyler. Galatasaray, transfer konusunda çok iyi. Hep çok üst seviye oyuncular geliyor. Asprilla ve Lang yardım etmeye geldilr ve baskı altında iyi oynadılar. Hem onlar bize hem biz onlara yardım edeceğiz." sözlerini sarf etti.