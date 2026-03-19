Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'e elenmesinin ardından gözünü Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibin ertelenen Göztepe maçı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Gneçlerbirliği mçlarınıın tarihleri belli oldu. İşte detaylar...(GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi'nde de son 16 turunda mücadele etti. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği İngiliz temsilcisi Liverpool ile Anfield Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Maçın 25. dakikasında korner organizasyonunda Dominik Szoboszlai'nin golüyle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda rakibine çok sayıda gol pozisyonu verdi. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın uzatma bölümünde Mohamed Salah'ın penaltısında gole izin vermezken birçok pozisyonda da topun ağlara gitmesini önledi. Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
Mücadelenin ikinci yarısı da tamamen Liverpool'un kontrolünde geçti. 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch, 62. dakikada Salah'ın golleri geldi. Sahadan 4-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi serüveninin tamamladı.
11 DAKİKADA 3 GOL YEDİ
Galatasaray, müsabakanın 51 ile 62. dakikaları arasında 3 gol yiyerek 4 farklı geri düştü. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, 51. dakikada Ekitike, 53. dakikada Gravenberch ve 62. dakikada Salah'ın gollerine engel olamayarak skorun 4-0'a gelmesini önleyemedi.
Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla mücadeleye damga vurdu.
Mücadelenin 25. dakikasında Dominik Szoboszlai'nin golünü engelleyemeyen Uğurcan, devamında farkın açılmasının önünde durdu. Maçın 29. dakikada Mohamed Salah'ın karşı karşıya aşırtma denemesinde gole engel olan tecrübeli file bekçisi, 33. dakikada Szoboszlai ceza sahası dışından sert şutunda soluna uçarak topu kornere çeldi.
Liverpool'un 45+4. dakikada Salah ile kullandığı penaltıyı ayaklarıyla kurtaran Uğurcan Çakır, 45+6. dakikada ise önce Salah, ardından da Florian Wirtz'in yakın mesafeden şutlarında topun ağlara gitmesini önledi. Milli kaleci, bu performansıyla takımının devre arasına daha farklı bir skorla yenik girmesinin önüne geçti.
İyi performansını ikinci yarıya da taşıyan Uğurcan, 48. dakikada Hugo Ekitike'nin çaprazdan sert şutunda ve 50. dakikada Salah'ın karşı karşıya vuruşunda kalesini gole kapattı. 29 yaşındaki file bekçisi, 51. dakikada Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch, 62. dakikada Salah'ın gollerini engelleyemedi.
Uğurcan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki Monaco müsabakasında da penaltı kurtarmıştı.
GÖZLER LİG VE KUPAYA ÇEVRİLDİ!
Öte yandan Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi defterinin kapanmasının ardından gözler lig ve kupaya çevrildi.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar özellikle Fenerbahçe derbisine kadar olan maçlarda daha rahat bir fikstüre sahip olacak.
İŞTE CİMBOM'UN ÖNÜNDEKİ O FİKSTÜR:
Trabzonspor (Lig) Göztepe (Lig Erteleme) Kocaelispor (Lig) Natura Dünyası Gençlerbirliği (Lig) Natura Dünyası Gençlerbirliği (Ziraat Türkiye Kupası) Fenerbahçe (Lig)