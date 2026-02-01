Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'u evinde 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren deneyimli teknik adam, "Çok pozitif olmamız gereken bir maçtı. Bugünkü oyun da bu olguyu yukarıyı çekti. Şampiyonlar Ligi maçı sonrası bu motivasyonu ve konsantrasyonu ortaya koymak önemliydi. Taraftarlarımızın takımımıza verdiği destek de çok önemliydi. Statta bunu çok net bir şekilde yaşadık. Sadece statta değil, dışarıda ve sosyal medyada da bunu görmemiz gerekiyor. Yeni gelen oyuncularımızın performansı çok olumluydu. Genel olarak kadro genişliğimizi de oluşturmaya başladık. Bu da bizi daha yukarıya çekecek bir faktör. Belli dakikaya kadar çok dominant oynadık ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bunu devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.