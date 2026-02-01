Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 25. ve 90+2. dakikalarında 2 kez penaltı kazandı. İşte o pozisyonlar...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı. Mücadelenin 25. dakikasında sarı-kırmızılılar Victor Osimhen'in Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt'ın ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyle yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Osimhen, attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin 90+2. dakikasında Galatasaray bir kez daha penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda oyuna 82. dakikada Victor Osimhen'in yerine dahil olan Ahmed Kutucu'nun çektiği şutta topun ceza sahası içerisinde bulunan Kayserisporlu futbolcunun eline değdiği yapılan VAR incelemesi sonrası tespit edildi ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Mauro Icardi, golünü kaydederek farkı 4'e çıkardı.

İŞTE O POZİSYONLAR

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.