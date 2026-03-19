Liverpool efsanesindan olay Galatasaray sözleri! "Baştan sona utanç vericiydi!"
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Liverpool'a mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmanın ardından Liverpool efsanesi Steven Gerrard çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, Liverpool deplasmanına konuk oldu.
RAMS Park'ta 1-0 kazandığı maçın rövanşında İngiliz ekibine 4-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne veda etti.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Dominik Szobozslai, 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch ve 62. dakikada Mohamed Salah kaydetti.
Galatasaray'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Liverpool, PSG'nin rakibi oldu.
20 SENE SONRA GALATASARAY'I YENDİLER
Galatasaray, Liverpool'a karşı 20 yıl sonra yenilgi yaşadı. İki takım, uluslararası turnuvalarda tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7. kez karşı karşıya geldi.
Söz konusu mücadelelerde bugüne kadar 3 kez kazanan sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. İngiltere temsilcisine karşı tek mağlubiyetini 2006-2007 sezonunda yine deplasmanda yaşayan Galatasaray, aradan geçen 20 yılda rakibiyle yaptığı 3 maçı da kazanmasını bildi.
Öte yandan Liverpool'un efsane futbolcularından Steven Gerrard, mücadelenin ardından skandal ifadeler kullandı.
TNT Sports'a konuşan Gerrard'ın açıklamaları ise şu şekilde:
"GALATASARAY UTANÇ VERİCİYDİ"
"Galatasaray bu gece baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandılar, bu acınası"
"Birkaç tane ciddi sakatlık yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan bir takım gibi gösterdi. Bence acınasıydılar"