Galatasaray-Zecorner Kayserispor maçında gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk oldu. Zecorner Kayserispor'un 69. dakikada Miguel Cardoso ile bulduğu gol, yapılan VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi. İşte o pozisyon...