Galatasaray-Zecorner Kayserispor maçında gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk oldu. Zecorner Kayserispor'un 69. dakikada Miguel Cardoso ile bulduğu gol, yapılan VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi. İşte o pozisyon...
Yayın Tarihi: 01.02.2026 - 21:40Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 - 21:48
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor, Galatasaray deplasmanına konuk oldu. 69. dakikada Miguel Cardoso'nun attığı gol ile Zecorner Kayserispor, rakibi karşısında farkı 2'ye indirdi. Yapılan VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi ve gol geçersiz sayıldı.