Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Süper Kupa yarı finali öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk Torreira ve Lemina'nın ilk 11'de olmama sebeplerini açıkladı.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

"Tabii ki final değil, finalin havası daha farklı oluyor. Finale çıkma maçı. İki takımın da çok isteyeceğini, çok mücadele vereceğini düşünüyorum. İki takımın da kazanmak adına hamleleri olacak. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için buraya geldik. Galatasaray'ın amacı kupayı kazanmaktır her zaman. Taraftara teşekkür etmek istiyorum. Soğukta bile bizi karşıladılar. İnşallah bu sevinci onlara yaşatırız."

LEMINA VE TORREIRA HAKKINDA



"Elimizdeki en hazır oyuncularla oynamaya çalıştık. Mario Lemina, dün katıldı ve hastalığı da vardı. Bugün de buraya geldi. Kulübede olacak. İhtiyacımız olduğunda kullanacağız. Tek antrenman yapabildi. Lucas Torreira da izinli oyunculardan biriydi. Geldiğinden bu yana takımın en önemli parçalarından biri. Yazın ilk gelenlerden biridir her zaman. Devre arasında 2-3 gün daha izin aldı. Ailesiyle vakit geçirmek istedi. O yüzden ona da biraz fazla izin verdik ve iki antrenmana çıktı. O yüzden başlamayacak. Çok kaliteli iki orta sahamız Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan var. Topun bizde kalması önemli olacak."