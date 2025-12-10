Haberler Galatasaray Haberleri Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a kötü haber!

Sezon başında adı Galatasaray ile anılan ancak Inter'in yüksek bir bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre, tecrübeli orta saha oyuncusunun geçtiğimiz günlerde Galatasaray yönetimine yakın kişilerle bir görüşme yaptığı ve "Sezon başında Galatasaray'a gelme ihtimalim vardı. Ancak transfer gerçekleşmedi. Artık gelmem imkansız. Gelecek planlarımı Inter'e göre yaptım" dediği öğrenildi.