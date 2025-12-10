Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milli futbolcudan transferi hakkında sarı kırmızılılara kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında adı Galatasaray ile anılan ancak Inter'in yüksek bir bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre, tecrübeli orta saha oyuncusunun geçtiğimiz günlerde Galatasaray yönetimine yakın kişilerle bir görüşme yaptığı ve "Sezon başında Galatasaray'a gelme ihtimalim vardı. Ancak transfer gerçekleşmedi. Artık gelmem imkansız. Gelecek planlarımı Inter'e göre yaptım" dediği öğrenildi.
CHIVU'NUN VAZGEÇİLMEZİ
Çalhanoğlu'nun, "Hem Inter beni bırakmak istemiyor hem de ben burada mutluyum" ifadeleriyle Sarı-Kırmızılı takıma transfer olmayı düşünmediğini dile getirdiği belirtildi.
İtalyan devi ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu sezon Serie A ekibiyle 17 maçta görev alan Hakan, 7 gol, 3 asiste imza attı.
102 MAÇTA 22 GOL
A Milli Futbol Takımımız'ın da kaptanlığını yapan deneyimli orta saha 102 kez giydiği Ay-yıldızlı formayla 22 kez gol sevinci yaşadı.