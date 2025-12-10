Galatasaray'a Salah müjdesi!

Ocak ayında transferde hareketli günlerden geçmesi beklenen Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi. Liverpool'da kadro dışı kalan Mısırlı yıldız Mohamed Salah için devreye giren sarı-kırmızılıların transferde favoriler arasında olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de önemli takviyeler gerçekleştirmek isteyen Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile anlaşmazlık yaşayan ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakılan Mohamed Salah, adım adım G.Saray'a yaklaşıyor. İngiltere'de yayın yapan The Mirror, kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 33 yaşındaki dünya yıldızı için sarı-kırmızılı takımın ocak ayında teklif yapacağını yazdı.