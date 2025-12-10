Galatasaray'a Salah müjdesi!

Ocak ayında transferde hareketli günlerden geçmesi beklenen Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi. Liverpool'da kadro dışı kalan Mısırlı yıldız Mohamed Salah için devreye giren sarı-kırmızılıların transferde favoriler arasında olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de önemli takviyeler gerçekleştirmek isteyen Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile anlaşmazlık yaşayan ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakılan Mohamed Salah, adım adım G.Saray'a yaklaşıyor. İngiltere'de yayın yapan The Mirror, kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 33 yaşındaki dünya yıldızı için sarı-kırmızılı takımın ocak ayında teklif yapacağını yazdı.
GALATASARAY'IN İMKANI VAR
İngilizler, Salah'ın temsilcisiyle beraber Avrupa'da kalmak istediğini, ateşli taraftar grubu olan bir kulüpte oynamayı planladığını ileri sürdü. İnter maçının kadrosuna dahil edilmeyen ve ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Salah için önemli bir bütçe ayıran G.Saray yönetimi, Mısırlı oyuncunun durumunu kesinleştikten sonra resmi girişimlerde bulunacak. Mirror'a göre sarı-kırmızılılar Salah'ın yüksek maaşını da rahat bir şekilde karşılayacak imkanlara sahip.
ÖNÜNDE 3 SEÇENEK VAR
Fotomaç'ın Mirror'dan derlediği habere göre, G.Saray'ın Salah için devreye gireceği belirtilirken oyuncunun önünde 3 seçenek olduğu aktarıldı. Geçen sezon olduğu gibi Suudi kulüplerinin ocak ayında Salah'ı transfer edebileceğini belirten gazete, Avrupa'da kalmak isteyen oyuncuya en büyük talibin PSG olabileceğini aktardı. 33 yaşındaki oyuncunun önünde şuanda 3 seçenek bulunuyor. Galatasaray en ciddi adaylardan birisi.
MAAŞI 23.5 MİLYON EURO
Geçen sezon kendisine gelen teklifleri geri çevirerek Liverpool ile sözleşme uzatan Mohamed Salah, önemli bir maaş alıyor. 2 senelik sözleşme kapsamında Mısırlı futbolcu yıllık 23.5 milyon euro kazanıyor. Osimhen'e sponsor desteğiyle birlikte senelik 21 milyon euro veren G.Saray yönetimi, Salah'a mevcut maaşına yakın bir öneride bulunabilir.
DESTEK VE TEPKİ ALDI
Salah'ın açıklamaları İngilizleri de ikiye bölmüş durumda. Her sezon inanılmaz bir skor katkısı sağlayan 33 yaşındaki futbolcuya taraftarların büyük bir kısmı destek olurken, Liverpool yönetimi ve bazı taraftarlar is bu duruma tepkili. Kadro dışı kararı sonrasında ayrılığı kesin olarak kafasına koyan Salah için Liverpool yönetiminin vereceği karar bekleniyor. Bu kararagre Mısırlı oyuncunun geleceği de netlik kazanacak.
TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR
Takım arkadaşları İtalya'ya giden Mohamed Salah, çalışmalarını tesislerdeki spor salonunda tek başına gerçekleştiriyor. Kendisine ait sosyal medya hesabından tek başına yaptığı çalışmanın fotoğrafını paylaşan Mısırlı futbolcu yalnızlığını ve kararlılığını gösterdi.
PREMIER LİG REKORUNU KIRDI
Mohamed Salah, Premier Lig kariyerine 190 gol sığdırarak rekor kırdı. Serigo Agüero'ya ait 184 gollük, 'Premier Lig'de en fazla gol atan yabancı futbolcu' rekorunu 190 golle kıran Salah tarihin bu alandaki en iyi ismi oldu. Üstelik bunu forvette oynamadan başardı.
8
Bu sezon 19 maça çıkan Salah, 5 gol atarken 3 de asist yaparak takımına 8 skor katkısı verdi.