Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo Galatasaray'a veda ediyor!

TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo Galatasaray'a veda ediyor! Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan temsilcisi, yıldız ismin bonservisini almak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Sezon başında İtalyan ekibi Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo bu kez tapusuyla birlikte ayrılıyor. 2.5 milyon euro karşılığında ülkesinin yolunu tutan başarılı oyuncu için Udinese, opsiyonu kullanma kararı aldı.

Sözleşmedeki maddeye göre Udinese'nin iki şekilde satın alma şansı bulunuyor. Ya sonraki satıştan yüzde 50 pay ve 5 milyon euro karşılığında Zaniolo'yu alacak olan Udinese, ya da doğrudan 10 milyon euro ödeyip tüm bonservisini elde edecek.