Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a transferde Salah müjdesi!

Galatasaray'a transferde Salah müjdesi! Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile de anılan Mohamed Salah ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Mısırlı dünya yıldızından gelen son haber, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte ayrıntılar... Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Sezon başında Victor Osimhen ve Leroy Sane transferleri ile dünyayı sallayan G.Saray, ocak ayında da ses getirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın hedefinde bu kez Liverpool'un dünya yıldızı Mohamed Salah bulunuyor. Geçen sezondan itibaren 33 yaşındaki futbolcunun durumunu takip eden sarı-kırmızılılar, Liverpool'un Leeds ile 3-3 berabere kalmasının ardından Salah'ın yaptığı ayrılık açıklaması ile harekete geçme kararı aldı. 3 maçtır yedek kulübesinde oturan ve kötü gidişin sorumlusu ilan edilen Salah sonunda patladı.

TARAFTARA VEDA EDECEĞİM Leeds maçının ardından, "Arne Slot ile arımız çok iyiydi ama sonra aniden bir şey oldu. Birileri tüm suçu bana yüklemek istiyor. Sanki otobüsün altında kalmış gibi hissediyorum. Brighton son maçım mı bilmiyorum. Anne ve babamı çağırdım. Taraftara veda edip Afrika Kupası'na gideceğim. Sonra ne olacağını bilmiyorum" açıklamaları ile gemileri yaktığını gösterdi. Salah'ın ayrılık kararı sonrasında G.Saray yönetimi, oyuncuyu yüksek bir maaşla ikna etmeye çalışacak. Mısırlı oyuncu artık önündeki seçenekleri değerlendiriyor.