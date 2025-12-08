Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile de anılan Mohamed Salah ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Mısırlı dünya yıldızından gelen son haber, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte ayrıntılar...
Sezon başında Victor Osimhen ve Leroy Sane transferleri ile dünyayı sallayan G.Saray, ocak ayında da ses getirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın hedefinde bu kez Liverpool'un dünya yıldızı Mohamed Salah bulunuyor. Geçen sezondan itibaren 33 yaşındaki futbolcunun durumunu takip eden sarı-kırmızılılar, Liverpool'un Leeds ile 3-3 berabere kalmasının ardından Salah'ın yaptığı ayrılık açıklaması ile harekete geçme kararı aldı. 3 maçtır yedek kulübesinde oturan ve kötü gidişin sorumlusu ilan edilen Salah sonunda patladı.
TARAFTARA VEDA EDECEĞİM
Leeds maçının ardından, "Arne Slot ile arımız çok iyiydi ama sonra aniden bir şey oldu. Birileri tüm suçu bana yüklemek istiyor. Sanki otobüsün altında kalmış gibi hissediyorum. Brighton son maçım mı bilmiyorum. Anne ve babamı çağırdım. Taraftara veda edip Afrika Kupası'na gideceğim. Sonra ne olacağını bilmiyorum" açıklamaları ile gemileri yaktığını gösterdi. Salah'ın ayrılık kararı sonrasında G.Saray yönetimi, oyuncuyu yüksek bir maaşla ikna etmeye çalışacak. Mısırlı oyuncu artık önündeki seçenekleri değerlendiriyor.
GEÇEN SEZON 57 SKOR KATKISI VERDİ
Mohamed Salah geçen sezon ortaya koyduğu performansla rekorları alt üst etmişti. 33 yaşındaki Mısırlı futbolcu geride kalan sezonda 52 resmi maça çıkarken 34 gol attı ve 23 asist kaydetti. Toplamda 57 skor katkısı üreten Salah, takımının şampiyonluğundaki en önemli etken olmuştu. Ancak bu sezon 19 maçta 5 gol atıp 3 asist yapabildi.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Fotomaç'ta yer alan habere göre, dünyanın en önemli futbolcuları arasında gösterilen Mohamed Salah da artık kariyerine müslüman bir ülkede devam etmek istiyor. Filistin'de yaşananlara hiçbir zaman sessiz kalmayan Salah, dinini de daha rahat yaşayabileceği için Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.
RAMS PARK'A HAYRAN KALDI
Mohamed Salah ile G.Saray arasındaki ilk kıvılcım bu sezon RAMS Park'ta oynanan ve G.Saray'ın 1-0 kazandığı Liverpool karşılaşmasıyla başladı. Karşılaşma içerisinde tribünlerin ıslıkları nedeniyle kulaklarını kapatmak zorunda kalan Salah, maç sonunda İlkay Gündoğan'a ise "Atmosfer her zaman böyle inanılmaz mı?" diyerek tribünlere hayranlığını dile getirmişti.
İKİSİ DE GİDEBİLİR
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Liverpool yönetimi hem teknik direktör Arne Slot hem de Mohamed Salah ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz devinin, Hollandalı çalıştırıcının görevine son vereceği ve ara transfer döneminde Mohamed Salah'ı da elden çıkartacağı iddia edildi.