Kadıköy'den 'Buruk' ayrılmıyor! Fenerbahçe'ye karşı deplasmanlara 5 kez konuk olan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 3 galibiyet elde ederken iki kez berabere kaldı ve hiç yenilmedi. İşte ayrıntılar...





G.Saray'da dördüncü senesini geçiren teknik direktör Okan Buruk, ezeli rakibi F.Bahçe'ye karşı deplasmanlarda büyük üstünlük kuruyor. Sarı-kırmızılılar başarılı çalıştırıcı yönetiminde 4 yılda 5 kez Kadıköy'e konuk olurken hiç yenilgi yüzü görmedi. G.Saray bu maçlardan 3 galibiyet çıkartırken iki kez berabere kaldı.

Önceki gün 90+5'te gelen golle bir puana razı olan sarı-kırmızılılar 7 eksiğe karşın 3 puanı son anlarda kaçırarak büyük bir üzüntü yaşadı. Eksikler yüzünden ilk 11 çıkarmakta zorlanan Okan Buruk, buna rağmen Kadıköy'e takımını en iyi oyun planıyla hazırladı.