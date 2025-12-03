Kadıköy'den 'Buruk' ayrılmıyor!

G.Saray'da dördüncü senesini geçiren teknik direktör Okan Buruk, ezeli rakibi F.Bahçe'ye karşı deplasmanlarda büyük üstünlük kuruyor. Sarı-kırmızılılar başarılı çalıştırıcı yönetiminde 4 yılda 5 kez Kadıköy'e konuk olurken hiç yenilgi yüzü görmedi. G.Saray bu maçlardan 3 galibiyet çıkartırken iki kez berabere kaldı.
Önceki gün 90+5'te gelen golle bir puana razı olan sarı-kırmızılılar 7 eksiğe karşın 3 puanı son anlarda kaçırarak büyük bir üzüntü yaşadı. Eksikler yüzünden ilk 11 çıkarmakta zorlanan Okan Buruk, buna rağmen Kadıköy'e takımını en iyi oyun planıyla hazırladı.
Fotomaç'ta yer alan haberde, saha kenarında 12. oyuncu gibi hareket eden Buruk, oyuncularının konsantrasyonunu üst seviyede tuttuğu belirtildi. Sarı-kırmızılılar Okan Buruk öncesinde de ezeli rakibine karşı başarılı bir performans ortaya koymaya başlamıştı. İki takım arasında Kadıköy'deki son 10 maçta sadece bir kez yenilen Cimbom, 5 kez kazanırken 4 defa da berabere kaldı.
OSIMHEN ÇOK ÇALIŞTI
Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, F.Bahçe derbisinde çok çalıştı. İleride yalnız kalan başarılı futbolcu her fırsatta rakip savunmayı sırtında taşıdı ve indirdiği toplarla takım arkadaşlarını pozisyona sıktı. Osimhen ilk yarıda bir kafa vuruşunu dışarıya atarken ikinci yarıda ise şutunu Ederson köşeden çıkardı.
YUNUS'UN SÜRESİ ARTACAK
Geçirdiği ameliyatın ardından zorlu F.Bahçe derbisinin son anlarında oyuna dahil olan milil futbolcu Yunus Akgün, formasına kavuştu. Henüz 45 dakika oynayacak durumda olmayan Yunus'un durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılılar, cuma günü Samsunspor karşısında milli yıldıza daha fazla süre verecek.