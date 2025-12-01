Galatasaray'ın derbi silahı: Baskı! Dev derbi öncesi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç planını şekillendirdi. Tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçe'nin geriden çıkarken yaşadığı sorunlara özel hazırlık yaptığı öne sürüldü. Buruk; Osimhen, Barış Alper ve Torreira ile yoğun baskıyla rakibi hazırlıksız yakalayacak. Galatasaray Haberleri





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dev derbi öncesinde takımını Fenerbahçe'nin geriden oyun kurarken yaşadığı sorunlara karşı özel olarak hazırladı. Tecrübeli teknik direktör, rakibin birinci bölgeden çıkışta yaptığı hataları değerlendirmek adına antrenman programında yoğun bir pres çalışmasına yer verdi.

Takvim'de yer alan haberde, Buruk'un planına göre sarı-kırmızılı ekibin; özellikle Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira üzerinden uygulanacak koordineli baskılarla Fenerbahçe defansını hataya zorlayacağı belirtildi.