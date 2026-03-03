TFF resmen açıkladı! Trendyol Süper Lig'de 2 maça erteleme

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor müsabakaları ertelendi. İşte TFF tarafından yapılan resmi açıklama... | Son dakika spor haberleri