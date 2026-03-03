Alanyaspor-Galatasaray MAÇI CANLI | Ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda 4. hafta heyecanı, Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. İki takım da grubu lider tamamlamak adına sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Okan Buruk yönetiminde kupada 3'te 3 yapan Galatasaray, istikrarlı performansını sürdürmek isterken; 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Alanyaspor da güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Sarı-kırmızılı ekipteki önemli eksikler ise maç öncesi muhtemel 11’lere dair merakı artırıyor. Peki, Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

A HABER CANLI İZLE (Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı izle)

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. haftasında oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçı 3 Mart 2026 Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçı A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Mounie, Ruan, Merschack, Ui-Jo Hwang

Galatasaray: Günay, Boey, Kaan, Singo, Eren, İlkay, Torreira, Sara, Sane, Asprilla, Barış

ALANYASPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 5. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray bu zamana kadar Türkiye Kupası'nda 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-yeşilliler de 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Aslan'ın 7 golüne, Akdeniz ekibi de 7 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan maçları Galatasaray, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Alanyaspor-Galatasaray maçı hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Hüseyin Aylak Yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.

TÜRKİYE KUPASI GRUP TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları belirlenen takvim doğrultusunda oynanıyor:

A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı

C Grubu maçları 4 Mart Çarşamba

B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe günü yapılacak

Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından, her grupta ilk iki sırayı alan toplam 6 takım ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek. Böylece toplam 8 ekip bir üst turda mücadele etme hakkı kazanacak.