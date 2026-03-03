Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda 4. hafta karşılaşmaları, Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki önemli maçla sürüyor. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek bu mücadelede iki takım da sahaya kazanma hedefiyle çıkacak. Nuri Şahin yönetiminde sahasında avantaj arayan Başakşehir, 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle bulunduğu konumu güçlendirmek istiyor. Aynı performans grafiğine sahip Trabzonspor ise deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmenin planlarını yapıyor. Peki, Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

A SPOR CANLI İZLE (Başakşehir-Trabzonspor maçı canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 4. hafta heyecanı, Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertliler, sahasında kazanarak kupada yoluna güçlü bir şekilde devam etmeyi hedefliyor. 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 4. sırada bulunan Başakşehir, aynı puan durumuna sahip Trabzonspor karşısında hata yapmak istemiyor. Bordo-mavililer ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmenin peşinde. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir-Trabzonspor maçı bugün saat 20:30'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

Başakşehir-Trabzonspor mücadelesini A Spor ekranlarında canlı izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Opoku, Ba, Ömer Ali, Yusuf Sarı, Kemen, Umut, Operi, Selke, Fayzullayev, Shomurodov.



Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Mustafa, Onuachu.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Başakşehir-Trabzonspor maçı hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlenecek. Başakşehir-Trabzonspor maçı VAR hakemi Özer Özden olurken, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.