Galatasaray'da Manuel Ugarte tamam: 3 isim daha var!
Son dakika Galatasaray haberleri: Manchester United'ın gözden çıkardığı Manuel Ugarte'nin kiralık transferinde önemli yol kat eden Galatasaray yönetimi, listenin daha üst sıralarındaki isimlerle temaslarını sürdürüyor. İşte o 3 yıldız...
Devre arasındaki transfer döneminde Okan Buruk'un özellikle talep ettiği defansif orta saha transferini bitirmek isteyen Galatasaray yönetimi, çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte için önemli aşama kaydetti.
Yönetimin şu ana kadar anlaşmaya en yakın olduğu ismin Uruguaylı orta saha olduğu öğrenilirken, listedeki diğer isimlerle yapılan görüşmeler kesinleşmeden transferin resmiyet kazanmasının düşünülmediği ifade edildi. Takvim'in haberine göre Ugarte, milli takımdan arkadaşları Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın olumlu görüşleri sonrasında Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.
Manchester United'ın sezonun ikinci yarısındaki planlamasında yer almayan 24 yaşındaki oyuncunun, kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Ancak Okan Buruk'un transfer listesinde üst sıralarda bulunan Ruben Neves, Raphael Onyedika ve Ederson için temasların sürmesi sebebiyle Ugarte transferinde temkinli şekilde ilerleniyor.
Diğer adaylardan sonuç alınamaması halinde, Manuel Ugarte'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uruguaylı futbolcu, bu sezon Manchester United formasıyla 13 karşılaşmada görev yaptı.