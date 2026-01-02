Son dakika Galatasaray haberleri: Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mohamed Salah ile yeni yıla transferde damga vurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Afrika Uluslar Kupası'nın bitmesinin ardından Mısırlı oyuncu için harekete geçecek. İşte detaylar...

Galatasaray'da transferde çizilecek rota belirlenmiş durumda. Orta alanı kiralık bir isimle sezon sonuna kadar geçirmek isteyen sarı-kırmızılılar, önemli yıldızlara bütçe ayıracak. Bu isimlerin başında ise Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mohamed Salah geliyor.