Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasındaki transfer dönemine kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk, Ismail Jakobs'un sık sık sakatlanması ve kendine iyi bakmaması nedeniyle sol bek için fırsat transferi istedi. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, Everton forması giyen oyuncuya talip oldu. İşte detaylar...





Her bölgede önemli alternatif yaratmak isteyen Galatasaray, sol bekte yaşanan istikrar sorununa da önemli bir çözüm arıyor. İsmail Jakobs'un kendisine iyi bakmaması ve sık sık yaşadığı sakatlık nedeniyle formayı gözü kapalı bir şekilde Senegalli oyuncuya teslim edemeyen teknik direktör Okan Buruk, bu bölgeye fırsat transferi istedi.

Fotomaç'ın haberine göre, çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı yönetim, daha önce İngiliz ekibi Everton ile yaptığı görüşmelerde anlaşma zemini bulamayan 26 yaşındaki Ukraynalı sol bek Vitaliy Mykolenko'ya talip oldu. Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için bonservis bedeli ödenmeyecek olan Mykolenko, Everton'da doğrudan ilk 11'de forma giyiyor ve takımın kilit oyuncusu. İngiliz ekibi, oyuncusu ile yola devam etmek istese de henüz ikna edemedi.