Toulouse-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Toulouse sahasında Metz'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, "Toulouse-Metz maçı hangi kanalda, "Toulouse-Metz maçı saat kaçta başlıyor?" ve "Toulouse-Metz maçı canlı izle" sorularını araştırıyorlar. İşte bu mücadeleye dair tüm detaylar...

TOULOUSE-METZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Toulouse-Metz maçı TSİ 18.15'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 2'de canlı yayınlanacak.