Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı tıkla izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, milli aradan önce teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı ve takımın başına Radomir Dalovic getirildi. Şu ana kadar 5 beraberlik alarak 17. sırada bulunan Kayserispor, bu maçta iç saha avantajını iyi kullanarak çıkış arayacak. Rakip Samsunspor ise ligdeki formunu korumaya kararlı. Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, 13 puanla 7. sırada bulunuyor ve galibiyetle üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Kayserispor-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Zecorner Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesinde teknik direktör değişikliğine giden Kayseri ekibi, Markus Gisdol ile yollarını ayırarak takımın başına Radomir Dalovic'i getirdi. Bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, iç sahadaki mücadelede ilk 3 puanlarını kazanmayı hedefliyor. Karşılarında ise Samsunspor var; 13 puanla 7. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Thomas Reis yönetiminde sahadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Futbolseverler, özellikle "Kayserispor-Samsunspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı 19 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Arif, Denswill, Carole, Bennasser, Dorukhan, Mendes, Cardoso, Opoku, Tuci

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Ndiaye

KAYSERİSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

KAYSERİSPOR İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 28.RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Kayserispor ile Samsunspor, tarihlerinde 28. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 6 karşılaşmayı sarı-kırmızılılar kazanırken, 14 mücadeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayserispor-Samsunspor maçı hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Demirkıran üstlenecek.