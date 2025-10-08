Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a dinamo orta saha! Eski aşka geri dönüş

Galatasaray'a dinamo orta saha! Eski aşka geri dönüş Galatasaray'da orta saha arayışları kapsamında gündeme son 2 sezondur transferi için uğraşılan Onyedika bir defa daha geldi. İşte sarı kırmızılıların yapacağı teklif... GS SPOR HABERLERi Galatasaray Haberleri









ABONE OL

Gözünü Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde başarıya diken Galatasaray yönetimi devre arası transfer operasyonuna şimdiden başlamış durumda.

Hedefteki isim tanıdık: Raphael Onyedika. Cimbom, Nijeryalı ön libero için yaz döneminde de teklif sunmuştu. 1.84 boyundaki futbolcu bu sezon 8 maçta oynadı.