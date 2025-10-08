Gözünü Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde başarıya diken Galatasaray yönetimi devre arası transfer operasyonuna şimdiden başlamış durumda.
Hedefteki isim tanıdık: Raphael Onyedika. Cimbom, Nijeryalı ön libero için yaz döneminde de teklif sunmuştu. 1.84 boyundaki futbolcu bu sezon 8 maçta oynadı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı kırmızılı kulübün, 24 yaşındaki futbolcu için devre arasında yeniden Club Brugge'ün kapısını çalacağı belirtiliyor. Daha önce Aslan'a 'Evet' diyen Onyedika'da sorun yok.
Belçika ekibine zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık teklifi sunulacak. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Onyedika'nın değeri 20 milyon euro.