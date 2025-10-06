Leroy Sane Alman taraftarla tartıştı! "Galatasaray..."
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi Leroy Sane, Almanya'da taraftarlar tartıştı. Yıldız isim, bu konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 06.10.2025 - 20:15
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, ülkesinde şok bir saldırıyla karşılaştı.
LEROY SANE'YE SÖZLÜ VE FİZİKİ TACİZ
Münih'te October Fest'e katılan Leroy Sane, Alman vatandaşın sözlü ve fiziki sözleri sonrası sinirlendi.
ALMAN VATANDAŞTAN SAYGISIZ HAREKET
Kendisine ve Galatasaray'a küfreden Alman vatandaşa tepki gösteren Leroy Sane, Bild'e özel açıklamalar yaptı.