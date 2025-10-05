Premier Lig ekibi Galatasaray'ın yıldızı için kesenin ağzını açıyor! 50 milyon euro...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde eden Galatasaray'ın performansı Avrupa'da gündem olmuştu. Sarı-kırmızılıların galibiyetinde önemli rol oynayan yıldız futbolcuya Premier Lig ekibinin talip olduğu ve Ocak ayında transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında İngiliz devi Liverpool'u mağlup eden Galatasaray'ın tarihi zaferi Avrupa spor basınında geniş yer bulmuştu. Galibiyetin ardından sarı-kırmızılı ekibin güçlü rakibi karşısında oynadığı futbol büyük övgü aldı.
Liverpool karşısında oynadığı futbolla galibiyette önemli rol Cimbom'un yıldızı da Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Kazandırdığı penaltıyla Galatasaray'a galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz'ı beğenen Ada ekibini transferi için harekete geçiyor.
Sport Witness'ta yer alan habere göre, Ocak ayında West Ham United'ın Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek için sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı iddia edildi. Haberde Londra ekibinin yaz aylarında da milli yıldızı transfer etmek için girişimde bulunduğu ancak Galatasaray'ın teklifi reddettiği aktarıldı.
Cimbom'un Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olmak hedefiyle transfer dönemindeki teklifi reddettiği aktarılırken, ayrıca milli futbolcunun Galatasaray'dan er ya da geç ayrılacağının farkında olan sarı-kırmızılıların transfere engel olmayacağı ancak fiyat yükseltebilecekleri de belirtildi.
Yaz transfer döneminde Barış Alper için Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'den Galatasaray'a 35 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti ancak sarı-kırmızılılar 50 milyon Euro talep etmişti. Oyuncunun da ayrılmak istemesine rağmen teklifi geri çeviren kulüp yetkilileri transfer döneminin de son günleri sebebiyle böyle bir karar almıştı.
Haberde ayrıca Galatasaray'ın talep ettiği 50 milyon Euro'luk bedeli West Ham'ın ödeyip ödemeyeceği konusunun şüpheli olduğu belirtilirken, Londra ekibinin 40 milyon Euro'ya kolaylıkla çıkabileceği de bildirildi.
Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 8 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek milli futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 25 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.