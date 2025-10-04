Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İşte o sözler:

3 pas yaptıktan sonra sayın Yasin Kol'un durdurduğu pozisyon inanılmaz. Arda Kardeşler'in durdurmasıyla Yasin Kol'un durdurması arasında ne fark olduğunu umarım bize anlatırlar. İnşallah eğitimlerin sonucunda sonuçlar hepimizi mutlu eder. Oyuncu girdi, oyun durdu, devam ettirdi, durdurdu, tekrar oyuncu değişikliği. Hakemlik adına daha acemice şekilde şeyler gördük.

SINGO AÇIKLAMASI

Singo'nun durumuna bakacağız. Arka adalesinde zorlanma oldu. MR'a gidecek. MR durumuna göre milli takımda oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz.