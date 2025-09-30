İlkay Gündoğan: Daha da güzeli olamazdı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Maç bitiminde yıldız isim İlkay Gündoğan, açıklamalarda bulundu.

İŞTE İLKAY GÜNDOĞAN'IN SÖZLERİ

"Herkesin emeğine sağlık, herkes çok güzel mücadele etti. Takım ruhu çok önemli, Liverpool gibi bir rakibe karşı daha da önemli. Hep birlikte mücadele ettik. Liverpool için en zoru yapmaya çalıştık. Galibiyet için mutluyuz. İlk yarı daha iyi oynadık. İkinci golü atma şansımız vardı. Kalemizde gol görmedik, mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet.. Umarım daha da güzel galibiyet görürüz."

"Liverpool'a karşı, bu statta, bu atmosferde galibiyet... Daha da güzeli olamazdı. Beşiktaş derbisi var. Maçın keyfini yaşadıktan sonra çarşamba gününden sonra Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Bu seviyede oynuyorsan, yarın bir sonraki maça odaklanmalısın."