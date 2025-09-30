Video Galatasaray Videoları Liverpool kafilesi, RAMS Park Stadyumu'na hareket ediyor!

Liverpool kafilesi, RAMS Park Stadyumu'na hareket ediyor!

Liverpool kafilesi, Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için RAMS Park Stadyumu'na hareket ediyor!

30 Eylül 2025 | 20:11
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:36
İşte Osimhen'in son durumu! 30 Eylül 2025 | 12:00
02:03
RAMS Park'ta ışık şovu! 30 Eylül 2025 | 12:00
00:31
Liverpool kafilesi, RAMS Park Stadyumu'na hareket ediyor! 30 Eylül 2025 | 12:00
00:38
G.Saray taraftarı Liverpool'lu futbolcuları uyutmadı! 30 Eylül 2025 | 12:00
01:16
"Kerem'in F.Bahçe'ye gitmesini kabullenemiyorum" 03 Eylül 2025 | 12:00
07:34
G.Saray'dan Kerem için F.Bahçe'ye onay! 30 Ağustos 2025 | 12:00
01:59
Abdullah Kavukçu: Biz değil rakipler düşünsün 28 Ağustos 2025 | 12:00
01:32
Özbek: Çok güzel maçlar seyrettireceğimizi düşünüyorum 28 Ağustos 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN