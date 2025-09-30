Galatasaray maçında Liverpool'un penaltı kararı VAR'dan döndü!
Galatasaray-Liverpool karşılaşmasında Wilfred Singo ile Ibrahima Konate arasında oluşan pozisyonda Konate yerde kaldı. Hakem Clement Turpin penaltı noktasını gösterdi fakat bu karar VAR'dan döndü.
Yayın Tarihi: 30.09.2025 - 23:56 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 - 00:05
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Liverpool maçında 89. dakikada Wilfried Singo ile Ibrahima Konate arasında yaşanan pozisyonda hakem Clement Turpin, Liverpool lehine penaltı noktasını gösterdi.
VAR'dan uyarı alan Fransız hakem penaltı kararını iptal etti ve Galatasaray, maçtaki 1-0'lık üstünlüğünü sürdürdü.
