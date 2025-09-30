Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool'a karşı alınan 1-0'lık zafer sonrası açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un sözleri:

Kazanmak çok güzel. Atmosfer çok güzeldi, oyun çok güzeldi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Ne istediysek, yaptılar. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Hiç susmadılar, her şeyi beraber yaptık. Savunmayı da, hücum da beraber yaptık.

"AVRUPA'DA TÜRKİYE LİGİ DEĞER GÖRMÜYOR"

Puan olarak, prestij olarak önemli. Türkiye'nin tanıtımı için önemli. Avrupa'da Türkiye Ligi'nin değer görmemesi... Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik. Daha önce kötü de gösterdiğimiz oldu ama Liverpool'a karşı gol yemeden kazanmak çok önemli bir şey.

"ALANYASPOR MAÇINDAN SONRA SÖYLEDİM"

Şampiyonlar Ligi'nde motivasyon artıyor. Çok fazla şey değişiyor. Bu maça daha çok hazırlanıyorsunuz. Alanyaspor maçından sonra da söyledim. Hem Liverpool'a, hem de Alanyaspor'a hazırlanıyorduk. Bunlar zor şeyler. Karşınızda oynayan takımın yaptıkları da önemli. Akıcı oyunda daha fazla şeyler deneyebiliyorsunuz. Rakibimize şanslar da verdik ama çok büyük şanslar vermedik. Golden önce kale içinden çıkan top çok kritikti.

"HİKAYEYİ OYUNCULARIMIZ YAZDI"

Herkes 'Alanyaspor gibi oynarlarsa, Frankfurt maçındaki gibi oynarlarsa ne olacak?' diyordu. Her maçın hikayesi ayrı. Bu maçın hikayesini oyuncularımız yazdı. Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik.

"OSIMHEN'E KRAMP GİRDİ"

Victor Osimhen'e kramp girdi, çok önemli bir durumunun olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir haber de gelmedi.