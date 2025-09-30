UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Premier Lig devi Liverpool'u konuk etti. Sarı kırmızılı taraftarların tribünleri tıklım tıklım doldurduğu maçta başlangıç düdüğünden itibaren susmaya tezahurat ve ıslık sesleri dikkat çekti.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, RAMS Park'taki gürültü karşısında neye uğradığını şaşırdı. 33 yaşındaki oyuncunun kulaklarını kapattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

"TAM ANLAMIYLA ÇILGIN BİR YER"

Mücadeleyi takip eden İngiliz gazeteci Lewis Steele, stattaki atmosferi "Sanırım bir futbol maçında şimdiye kadar hatırladığım en gürültülü ve en saldırgan atmosfer bu. Tam anlamıyla çılgın bir yer" sözleri ile aktardı.

Ünlü spiker Jon Champion ise canlı yayında "Sen konuşuyorsun ama ben ne anlattığını duymuyorum! Bu ortam nedir böyle..." dedi. Eski İngiliz futbolcu Alan Shearer ise "Burası elektrik dolu!" diyerek RAMS Park'taki atmosferi onayladı.