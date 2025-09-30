Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, RAMS Park'taki gürültü karşısında neye uğradığını şaşırdı. 33 yaşındaki oyuncunun kulaklarını kapattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
"TAM ANLAMIYLA ÇILGIN BİR YER"
Mücadeleyi takip eden İngiliz gazeteci Lewis Steele, stattaki atmosferi "Sanırım bir futbol maçında şimdiye kadar hatırladığım en gürültülü ve en saldırgan atmosfer bu. Tam anlamıyla çılgın bir yer" sözleri ile aktardı.
Ünlü spiker Jon Champion ise canlı yayında "Sen konuşuyorsun ama ben ne anlattığını duymuyorum! Bu ortam nedir böyle..." dedi. Eski İngiliz futbolcu Alan Shearer ise "Burası elektrik dolu!" diyerek RAMS Park'taki atmosferi onayladı.