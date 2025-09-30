UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool ile karşılaşan Galatasaray, 15. dakikada kazandığı penaltıyla öne geçti. Ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, Szoboszlai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Clement Turpin penaltı noktasını gösterdi.

OSIMHEN'DEN TARİHİ GOL

Topun başına geçen Victor Osimhen, 16. dakikada penaltıyı gole çevirerek Galatasaray'ı öne geçirdi. Bu gol, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Osimhen'in turnuvadaki 10. golü oldu. Osimhen, bu sayıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde 10 gol atan ilk Nijeryalı futbolcu olmayı başardı.