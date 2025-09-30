Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi evinde Liverpool'u ağırladı. Sarı-kırmızılıların kazandığı penaltıdan önce kritik bir an yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'la karşılaştı. Sarı-kırmızılıların 16. dakikada öne geçmesini sağlayan penaltı vuruşundan önce yaşanan pozisyon maçın en kritik anlarından biri oldu. Etikite'ye gol izni vermeyen Uğurcan Çakır ve ardından seken topu çizgiden çıkaran Jakobs, Galatasaray'ın gol yemesini engelleyerek devamında gelen atakta gol atmalarına da öncülük ettiler.

İŞTE O POZİSYON