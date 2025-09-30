Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçı öncesi açıklamalar yaptı.

İşte Buruk'un sözleri:

Açıkçası rakibimizin cumartesi oynaması ve salı bizimle oynaması, arada 3 gün dinlenme süresi var. Cumartesi tekrar maça çıkacak. O yüzden rotasyon bekliyordum. Rotasyon da diyemiyorum. Rotasyon diyebileceğim nokta, Salah'ın oynamaması.

Bunu da önceden haber almıştık. Kendi sahamızda oynadığımız her maçta ruhumuzu ortaya koymak zorundayız. İki takım için de önemli bir maç. Singo ile başlıyoruz, Gakpo'ya karşı güçlü olması önemli. Osimhen başlıyor. Son maçtan 5 değişiklik yaptık. Maçları planlarken bu değişiklikleri düşünüyoruz.

Başladığımız 11 çok önemli, devam edecek oyuncular da çok önemli. Liverpool, duran topta etkili bir takım, bu sezon pozisyon da veriyorlar. Bugünkü takım boy ortalamamızın en uzun olduğu takım. Onları da bugün kullanmak istiyoruz. Rakibimizin ne yapabileceğini iyi bir şekilde biliyoruz. Oyuncularımızın performansına kalıyor. İnşallah ilk maçta bütün şanssızlıkları bıraktık, bugün şanslı olmak istiyoruz.

Oyuncularımı çok iyi gördüm. Dünkü istekleri, taktiksel olarak yaptıkları, her şey şu anda iyi gözüküyor. Maç şansı da önemli. Başlangıçta sertliğe de göstermemiz önemli olacak. Newcastle maçında gördük bunu. 11'e 11 gibi oynadılar Liverpool'a karşı. İç sahada rakibe yakın oynayacağız ve bu baskıyı rakibe hissettirmeye çalışacağız.