Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Gelecek sezon takımda yok

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Gelecek sezon takımda yok Trendyol Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden ve 7'de 7 yapan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda o ismin, gelecek sezonda büyük ihtimalle takımda olmayacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









ABONE OL

Galatasaray'a geçen sezon ortasında gelen Mario Lemina, çifte kupalı şampiyonluğa önemli katkıda bulunmuştu. Bu sezon henüz form tutmayan oyuncu, lig ve Avrupa'da oynanan 8 maçın 4'üne ilk 11 çıktı.

Bu rakam, Gabonlu orta sahanın sözleşmesine koyulan +1 yıl opsiyonu karşılamıyor. İşte detaylar: