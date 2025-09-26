Uğurcan Çakır Corendon Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte o açıklamalar...

"Öncelikle Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Pereira, benim eski takım arkadaşım. Çok iyi hazırlanmışlar. İyi bir plan hazırlamışlardı. 2 takım için de zor bir maç oldu ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Bir rekor daha kırdık. Her maçta galibiyet için oynayacağız. Galatasaray zaten bunu hak ediyor. Bireysel performanstan çok takımın galibiyeti önemli. Takım arkadaşlarıma her zaman yardım etmeye çalışacağım. Benim için güzel bir gündü ama takım olarak kazandık burada. Herkesin ayağına sağlık. Günay ağabey, ligin en iyi kalecilerinden biri. Burada da iyi performans sergiledi. Birlikte çalışıyoruz. Galatasaray'ı hak ettiği yerlere çıkarmaya çalışacağız. İlk günden itibaren çok yardımcı oldu. Ona da teşekkür ederim. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde bugünden daha iyi bir oyun ve taraftarımızı mutlu edecek bir skor alırız."