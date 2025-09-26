GALATASARAY HABERLERİ | Drogba'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Galatasaray'ın unutulmaz santrforlarından Didier Drogba, sarı-kırmızılı formayı terlettiği günler hakkında konuştu. Drogba'nın Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe ile ilgili sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Şimdilerde emekli olan Didier Drogba, ülkemizde Süper Lig devlerinden Galatasaray için ter dökmüştü.
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi golcüleri arasında gösterilen ve geçmişte 1.5 yıl Galatasaray forması giyen Didier Drogba, o günleri unutamıyor. Drogba'nın son olarak o açıklamaları taraftarların ilgisini çekti.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın harika bir aile olduğunu belirten Drogba, "Galatasaray benim için olağanüstü bir deneyimdi. 1.5 yıl oynadım, lig şampiyonu oldum, kupayı kazandım hatta Fenerbahçe'ye gol attım. Fenerbahçe'ye gol attığım gün resmen Galatasaraylı olduğumu söylediler" dedi.