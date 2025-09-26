Galatasaray'ın unutulmaz santrforlarından Didier Drogba, sarı-kırmızılı formayı terlettiği günler hakkında konuştu. Drogba'nın Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe ile ilgili sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın harika bir aile olduğunu belirten Drogba, "Galatasaray benim için olağanüstü bir deneyimdi. 1.5 yıl oynadım, lig şampiyonu oldum, kupayı kazandım hatta Fenerbahçe'ye gol attım. Fenerbahçe'ye gol attığım gün resmen Galatasaraylı olduğumu söylediler" dedi.